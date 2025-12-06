СМИ: Долину обманули с паспортом исполнителя роли Человека-паука Тома Холланда

Артистка ранее заявила, что вне зависимости от судебных решений вернет 112 миллионов рублей покупательнице ее квартиры Полине Лурье. Долина назвала решение вернуть деньги за недвижимость покупательнице «единственно верным». При этом она не уточнила, когда вернет всю сумму Лурье. Кроме того, звезда призналась, что сейчас этих денег у нее нет.