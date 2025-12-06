СМИ: Долину обманули с паспортом исполнителя роли Человека-паука Тома Холланда

Народную артистку РФ Ларису Долину обманули мошенники, которые использовали фото актера Тома Холланда — исполнителя роли Человека-паука в фильмах Marvel — в поддельном паспорте якобы сотрудника Росфинмониторинга. Об этом в пятницу, 5 декабря, сообщил Telegram-канал Mash.
Злоумышленники связались с певицей и для подтверждения своей личности прислали скан паспорта, где вместо настоящего владельца значился снимок голливудского артиста.
— В своей схеме псевдосотрудник Росфинмониторинга использовал фейковый паспорт. Долина поверила, но позже выяснилось, что документ фальшивый, — сказано в публикации.
Артистка ранее заявила, что вне зависимости от судебных решений вернет 112 миллионов рублей покупательнице ее квартиры Полине Лурье. Долина назвала решение вернуть деньги за недвижимость покупательнице «единственно верным». При этом она не уточнила, когда вернет всю сумму Лурье. Кроме того, звезда призналась, что сейчас этих денег у нее нет.
Полина Лурье же не согласилась на интервью. По ее словам, она не хочет привлекать лишнее внимание к себе и детям, потому что никогда не была публичным человеком.
После того как суд подтвердил право Долиной на квартиру в Москве, она оказалась в центре общественного внимания из-за «культуры отмены». Ее поклонники якобы стали массово отказываться от посещения ее выступлений, а крупные компании дистанцировались от артистки, опасаясь репутационных рисков.