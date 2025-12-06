При падении обломков БПЛА в Воронежской области повреждена линия электропередачи

По предварительным данным, пострадавших нет, написал Гусев в Telegram-канале. О возможных последствиях повреждения ЛЭП он не сообщил.
Как уточнил губернатор, режим опасности атаки БПЛА продолжает действовать на всей территории Воронежской области. Непосредственная угроза удара объявлена в Воронеже, Нововоронеже, Бутурлиновском, Россошанском и Острогожском районах.
