При падении обломков БПЛА в Воронежской области повреждена линия электропередачи

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что силы ПВО сбили над регионом беспилотник. При падении обломков была повреждена линия электропередачи.

По предварительным данным, пострадавших нет, написал Гусев в Telegram-канале. О возможных последствиях повреждения ЛЭП он не сообщил.

Как уточнил губернатор, режим опасности атаки БПЛА продолжает действовать на всей территории Воронежской области. Непосредственная угроза удара объявлена в Воронеже, Нововоронеже, Бутурлиновском, Россошанском и Острогожском районах.

