Пострадавшую при атаке ВСУ на Севастополь девочку перевезли в Москву

Девочку, раненую в результате удара Вооружённых сил Украины по Севастополю, доставили на лечение в Москву. По словам губернатора Михаила Развожаева, медики городской больницы № 5 сумели привести её состояние к стабильному перед транспортировкой.
Для эвакуации пострадавшей в город прибыл специальный самолёт МЧС России, на борту которого находилась бригада медицинских сестёр Федерального центра медицины катастроф и реанимобиль для дальнейшего сопровождения ребёнка.
Пациентку отправили в Российскую детскую клиническую больницу, куда вместе с ней направились и её родители. Развожаев подчеркнул, что лично следит за развитием ситуации и взаимодействием всех служб.