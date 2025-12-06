Shot: Серия взрывов и сирена слышны в Рязани

Серия взрывов и сирена слышны в Рязани. По предварительным данным, силы противовоздушной обороны уничтожают воздушные цели над городом. Об этом в субботу, 6 декабря, сообщил Telegram-канал Shot.
— Местные жители рассказали, что было слышно не менее пяти взрывов в центральной и западной части города. Громкие звуки начались около 23:45 и продолжаются до сих пор. Слышна сирена воздушной опасности и видны вспышки в небе. По словам очевидцев, средства ПВО работают по украинским БПЛА, — сказано в публикации.
В данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
5 декабря украинские дроны ударили по одному из зданий высотного комплекса «Грозный-Сити». Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. По его словам, в результате атаки никто не пострадал, повреждения на здании в скором времени будут устранены. Также он пообещал отправить «подарок» в ответ на удар беспилотников по высотному зданию.
Утром того же дня сообщалось, что в здании произошел взрыв. Очевидцы рассказали, что видели, как БПЛА подлетает к высотке, но официально эту информацию Кадыров подтвердил позже.