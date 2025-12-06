Полиция опровергла слухи о задержании девочки в Перми за видео со стихами

«Несовершеннолетняя вместе с отцом по вызову пришла в отдел полиции Мотовилихинского района города Перми, где отказалась давать какие-либо пояснения по данной теме. Они покинули здание. При общении с указанными гражданами правоохранители действовали строго в соответствии с законом», — пояснили полицейские.