Пострадавший от атаки ВСУ танкер Kairos терпит бедствие у берегов Болгарии

Танкер был атакован морским беспилотным аппаратом Sea Baby. Из-за удара дрона Вооружённых сил Украины на судне началось возгорание, судно потеряло ход. Это произошло в водах Турции 28 ноября. В среду судно из Турции начало его буксировку, но накануне по неназванным причинам буксировка была прекращена, танкер оставили в территориальных водах Болгарии.