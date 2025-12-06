Ричмонд
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пострадавший от атаки ВСУ танкер Kairos терпит бедствие у берегов Болгарии

Танкер, который в результате атаки морского дрона ВСУ потерял ход, по неизвестным причинам оставили неподалёку от Болгарии, морякам предстоит пережить ночной шторм.

Источник: Аргументы и факты

Пострадавшее в результате атаки Вооружённых сил Украины судно Kairos под флагом Гамбии терпит бедствие неподалёку от болгарского побережья, информирует ресурс Maritime.

По данным болгарского портала, в настоящее время танкер находится в районе населённого Ахтополь в южной части Чёрного моря. На борту судна — десять человек.

Танкер Kairos встал на якорь, в этом районе зафиксированы сильный ветер и волны силой до четырёх баллов. Экипаж запросил эвакуацию. Болгарские власти подчеркнули, что «непосредственная угроза их жизням» отсутствует. Контроль за ситуацией осуществляют «Морская администрация» Болгарии, Военно-морские силы, а также пограничная охрана.

В «Морской администрации» заявили, что помочь экипажу танкера готовы катер пограничной охраны, а также два буксира. При этом из-за непогоды спасательная операция намечена на утро субботы, 6 декабря. «Всю ночь судно будет находиться под наблюдением», — подчеркнули власти.

Отметим, что сведения о национальной принадлежности членов экипажа танкера Kairos в настоящее время отсутствуют. Администрация города Бургас сообщает, что угрозы экологической катастрофы не, так как танкер пуст.

Танкер был атакован морским беспилотным аппаратом Sea Baby. Из-за удара дрона Вооружённых сил Украины на судне началось возгорание, судно потеряло ход. Это произошло в водах Турции 28 ноября. В среду судно из Турции начало его буксировку, но накануне по неназванным причинам буксировка была прекращена, танкер оставили в территориальных водах Болгарии.

Танкер Kairos был построен свыше 20 лет назад, он внесён в санкционные списки ЕС, Британии и Канады. Атака со стороны морского дрона ВСУ произошла, когда он шёл в Новороссийск.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что спецслужбы Украины фактически признали свою причастность к террористическим актам против танкеров в Чёрном море, а также инфраструктуры Каспийского трубопроводного консорциума.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше