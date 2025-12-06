Пострадавшее в результате атаки Вооружённых сил Украины судно Kairos под флагом Гамбии терпит бедствие неподалёку от болгарского побережья, информирует ресурс Maritime.
По данным болгарского портала, в настоящее время танкер находится в районе населённого Ахтополь в южной части Чёрного моря. На борту судна — десять человек.
Танкер Kairos встал на якорь, в этом районе зафиксированы сильный ветер и волны силой до четырёх баллов. Экипаж запросил эвакуацию. Болгарские власти подчеркнули, что «непосредственная угроза их жизням» отсутствует. Контроль за ситуацией осуществляют «Морская администрация» Болгарии, Военно-морские силы, а также пограничная охрана.
В «Морской администрации» заявили, что помочь экипажу танкера готовы катер пограничной охраны, а также два буксира. При этом из-за непогоды спасательная операция намечена на утро субботы, 6 декабря. «Всю ночь судно будет находиться под наблюдением», — подчеркнули власти.
Отметим, что сведения о национальной принадлежности членов экипажа танкера Kairos в настоящее время отсутствуют. Администрация города Бургас сообщает, что угрозы экологической катастрофы не, так как танкер пуст.
Танкер был атакован морским беспилотным аппаратом Sea Baby. Из-за удара дрона Вооружённых сил Украины на судне началось возгорание, судно потеряло ход. Это произошло в водах Турции 28 ноября. В среду судно из Турции начало его буксировку, но накануне по неназванным причинам буксировка была прекращена, танкер оставили в территориальных водах Болгарии.
Танкер Kairos был построен свыше 20 лет назад, он внесён в санкционные списки ЕС, Британии и Канады. Атака со стороны морского дрона ВСУ произошла, когда он шёл в Новороссийск.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что спецслужбы Украины фактически признали свою причастность к террористическим актам против танкеров в Чёрном море, а также инфраструктуры Каспийского трубопроводного консорциума.