Обломки сбитого БПЛА повредили ЛЭП под Воронежем

Линия электропередачи получила повреждения в пригороде Воронежа из-за падения обломков беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своём Telegram-канале.

Дежурные средства российской противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили БПЛА.

«При падении обломков повреждена линия электропередачи», — написал Гусев, добавив, что, предварительно, обошлось без пострадавших.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что ПВО сбила три украинских беспилотника самолётного типа. Атаки произошли днём 5 декабря. Два БПЛА уничтожили над Белгородской областью, один — над Курской областью.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

