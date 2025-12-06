Обломки сбитого БПЛА повредили ЛЭП под Воронежем

Дежурные средства российской противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили БПЛА.
«При падении обломков повреждена линия электропередачи», — написал Гусев, добавив, что, предварительно, обошлось без пострадавших.
Ранее Министерство обороны России сообщило, что ПВО сбила три украинских беспилотника самолётного типа. Атаки произошли днём 5 декабря. Два БПЛА уничтожили над Белгородской областью, один — над Курской областью.
