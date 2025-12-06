Близ Болгарии атакованный дроном танкер Kairos терпит бедствие

Ранее танкер Kairos, идущий под флагом Гамбии в Новороссийск, загорелся в 28 милях от побережья Турции. С борта эвакуировали 25 членов экипажа, огонь удалось потушить только почти через двое суток. В тот же день удару подвергся танкер Virat, находившийся в 35 милях от турецких берегов.