Ранее военные РФ в районе Северска в ДНР столкнулись с подразделением ВСУ, сформированным из бомжей. Они были снабжены саперными лопатами и автоматами. Принудительная мобилизация бездомных началась в начале 2025 года. Продовольственное обеспечение им было организовано лишь в первые дни, после чего военнослужащие ВСУ были фактически оставлены без снабжения.