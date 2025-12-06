Для обмана Долиной могли использоваться фотографии актёра Тома Холланда

В Сети обратили внимание, что мошенники, пытавшиеся ввести Ларису Долину в заблуждение, могли воспользоваться фотографией человека, напоминающего актёра Тома Холланда, известного по роли Человека-паука.
Подделка была представлена как паспорт «сотрудника Росфинмониторинга», который прислал певице свои данные.
По словам Долиной, изображение в документе сразу вызвало у неё сомнения: мужчина на снимке заметно отличался от того, чьи аватарки она видела ранее во время общения по телефону. Несоответствие внешности стало одним из признаков, что перед ней мошенническая схема.
Ранее Долина сообщила, что мошенники контролировали ее круглосуточно. Певица рассказала, что вернет деньги покупательнице своей квартиры в полном объеме.