Shot: Украинский беспилотник врезался в жилой многоэтажный дом в Рязани

Беспилотник ВСУ врезался в жилой многоэтажный дом в Рязани, на крыше здания виден пожар. Для атаки использовались БПЛА типа «Лютый». Об этом в субботу, 6 декабря, сообщил Telegram-канал Shot.
— Местные жители рассказали, что один из дронов врезался в жилой дом на востоке города. После этого начался пожар на крыше здания. Было слышно уже около 14 взрывов над городом, — говорится в публикации.
В данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Ранее Telegram-канал Shot писал, что серия взрывов и сирена слышны в Рязани. По предварительным данным, силы противовоздушной обороны уничтожают воздушные цели над городом. Местные жители рассказали, что было слышно не менее пяти взрывов в центральной и западной части города. Громкие звуки начались около 23:45.
5 декабря украинские дроны ударили по одному из зданий высотного комплекса «Грозный-Сити». Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. По его словам, в результате атаки никто не пострадал, повреждения на здании в скором времени будут устранены. Также он пообещал отправить «подарок» в ответ на удар беспилотников по высотному зданию.