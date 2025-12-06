Ричмонд
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Shot: Один из беспилотников ВСУ, летевших на Рязань, застрял на дереве

Один из украинских беспилотников, которые летели на Рязань, застрял на дереве. Об этом в субботу, 6 декабря, сообщил Telegram-канал Shot.

Один из украинских беспилотников, которые летели на Рязань, застрял на дереве. Об этом в субботу, 6 декабря, сообщил Telegram-канал Shot.

В настоящее время на место выехали саперы.

— Местные жители предполагают, что БПЛА летел в вышку сотовой связи, — сказано в публикации.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что беспилотник ВСУ врезался в жилой многоэтажный дом в Рязани, на крыше здания виден пожар. Для атаки использовались БПЛА типа «Лютый». Было слышно уже около 14 взрывов над городом.

До этого передавали, что серия взрывов и сирена слышны в Рязани. По предварительным данным, силы противовоздушной обороны уничтожают воздушные цели над городом. Местные жители рассказали, что было слышно не менее пяти взрывов в центральной и западной части города. Громкие звуки начались около 23:45.

5 декабря украинские дроны ударили по одному из зданий высотного комплекса «Грозный-Сити». Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. По его словам, в результате атаки никто не пострадал, повреждения на здании в скором времени будут устранены. Также он пообещал отправить «подарок» в ответ на удар беспилотников по высотному зданию.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше