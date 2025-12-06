Shot: Один из беспилотников ВСУ, летевших на Рязань, застрял на дереве

Один из украинских беспилотников, которые летели на Рязань, застрял на дереве. Об этом в субботу, 6 декабря, сообщил Telegram-канал Shot.
В настоящее время на место выехали саперы.
— Местные жители предполагают, что БПЛА летел в вышку сотовой связи, — сказано в публикации.
Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что беспилотник ВСУ врезался в жилой многоэтажный дом в Рязани, на крыше здания виден пожар. Для атаки использовались БПЛА типа «Лютый». Было слышно уже около 14 взрывов над городом.
До этого передавали, что серия взрывов и сирена слышны в Рязани. По предварительным данным, силы противовоздушной обороны уничтожают воздушные цели над городом. Местные жители рассказали, что было слышно не менее пяти взрывов в центральной и западной части города. Громкие звуки начались около 23:45.
5 декабря украинские дроны ударили по одному из зданий высотного комплекса «Грозный-Сити». Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. По его словам, в результате атаки никто не пострадал, повреждения на здании в скором времени будут устранены. Также он пообещал отправить «подарок» в ответ на удар беспилотников по высотному зданию.