Долина дала совет, как не потерять квартиру из-за аферы

Певица Лариса Долина в эфире Первого канала заявила, что намерена вернуть Полине Лурье 112 миллионов рублей, которые та внесла в качестве оплаты за квартиру, и подчеркнула, что сделает это вне зависимости от итогов судебного процесса.
Она также дала рекомендации зрителям, как избегать ситуаций, связанных с мошенничеством при сделках с недвижимостью.
Певица призналась, что после собственного опыта столкновения с мошенниками она иначе смотрит на такие истории и глубоко сочувствует тем, кто оказался в подобной ситуации. Она подчеркнула, что ранее не знала о схемах обмана, не была знакома с принципами работы нейросетей и плохо ориентировалась в цифровой сфере, поэтому не смогла вовремя распознать опасность.
«Смотрите ролики, которые появились после моего случая и были показаны по всем каналам, когда к людям обращаются представители силовых структур, прокуратуры, Верховного суда и так далее. Не отвечайте на звонки — по телефону никакие вопросы не решаются», — посоветовала певица.
По её словам, количество преступных схем стремительно растёт, методы злоумышленников становятся всё более изощрёнными, и каждый может оказаться в зоне риска. Артистка выразила искреннее сочувствие всем, кто уже пострадал от подобных преступлений.
Ранее Долина сообщила, что мошенники контролировали ее круглосуточно. Певица рассказала, что вернет деньги покупательнице своей квартиры в полном объеме.