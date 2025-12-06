Около 30 тысяч россиян остались без света из-за аварии в Дагестане

«В оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Дагестану от диспетчеров ЕДДС поступили сообщения о том, что в 55 населенных пунктах республики зарегистрированы аварийные отключения электроснабжения в результате замыкания на линии. В зону отключения попадают три муниципальных района — Цунтинский район, Тляратинский район и Бежтинский участок», — сообщили в МЧС.