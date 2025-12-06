Ричмонд
Украинский беспилотник врезался в многоэтажный дом в Рязани

Украинский беспилотник атаковал многоэтажный жилой дом в Рязани, в результате чего произошло возгорание кровли. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Источник: AP 2024

По его данным, Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали для атаки БПЛА типа «Лютый».

По словам местных жителей, пострадал жилой дом на востоке Рязани — на крыше начался пожар. Очевидцы рассказали, что над городом было слышно не менее 14 взрывов.

Как пишет Telegram-канал Mash, один из летевших на Рязань дронов застрял на дереве. На место ЧП выехали саперы. Местные жители считают, что беспилотник целился в вышку сотовой связи.

В ночь на 20 ноября в небе над Рязанью произошли более 10 взрывов. По словам очевидцев, громкие звуки в городе стали раздаваться после 3:00 мск. Всего в разных частях Рязани было слышно более 10 мощных взрывов. Позднее глава Рязанской области Павел Малков сообщил, что из-за падения обломков БПЛА на территории одного предприятия возникло возгорание.

