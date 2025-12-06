В ЕС обсуждают идею «репарационного кредита».
Европейские правительства готовят схему использования замороженных российских активов для покрытия дефицита бюджета Украины в 2026—2027 годах. В Брюсселе и столицах ключевых стран ЕС обсуждают идею так называемого «репарационного кредита», который позволит направить на финансирование Киева десятки миллиардов евро без прямого увеличения налоговой нагрузки на граждан. Об этом пишут британские СМИ.
«Европейские правительства присматриваются к “денежным остаткам” для финансирования Киева в рамках “репарационного кредита” на 2026 и 2027 годы. Альтернативой является то, что европейские налогоплательщики должны найти 90 млрд евро, необходимых для покрытия дефицита украинского бюджета в размере 137 млрд евро, в течение следующих двух лет. Для правительств, испытывающих нехватку средств и пытающихся оплатить счета, необходимые для выполнения планов НАТО, кажется очевидным, что деньги РФ могут стать спасением для Украины», — уточнила британская газета The Times.
Ранее Politico сообщало, что в Брюсселе разрабатывают «промежуточный кредит» для Украины на первые месяцы 2026 года на случай, если изъять замороженные российские активы сразу не удастся. Лидеры ЕС уже пытались согласовать использование около 200 млрд евро российских активов для кредита Киеву на 140 млрд евро, однако на октябрьском саммите план столкнулся с возражениями ряда стран. В Москве подчеркивали, что любые операции Запада с этими деньгами будут считаться актом воровства и вызовут ответные меры.