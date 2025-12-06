The Times: европейцы видят спасение в замороженных активах России

Ранее Politico сообщало, что в Брюсселе разрабатывают «промежуточный кредит» для Украины на первые месяцы 2026 года на случай, если изъять замороженные российские активы сразу не удастся. Лидеры ЕС уже пытались согласовать использование около 200 млрд евро российских активов для кредита Киеву на 140 млрд евро, однако на октябрьском саммите план столкнулся с возражениями ряда стран. В Москве подчеркивали, что любые операции Запада с этими деньгами будут считаться актом воровства и вызовут ответные меры.