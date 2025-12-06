В нескольких районах Рязани упали обломки сбитых БПЛА

«Средствами ПВО над территорией Рязанской области сбиты БПЛА. Падение обломков произошло в нескольких районах Рязани. Возгорание оперативно ликвидировали. Пострадавших и серьёзных повреждений нет, оценивается материальный ущерб. На месте работают оперативные службы», — написал Малков в Telegram-канале.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше