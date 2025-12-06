Ричмонд
В нескольких районах Рязани упали обломки сбитых БПЛА

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Обломки сбитых БПЛА упали в нескольких районах Рязани, возгорание ликвидировано, пострадавших и серьезных повреждений нет, сообщил губернатор Павел Малков.

Источник: © РИА Новости

«Средствами ПВО над территорией Рязанской области сбиты БПЛА. Падение обломков произошло в нескольких районах Рязани. Возгорание оперативно ликвидировали. Пострадавших и серьёзных повреждений нет, оценивается материальный ущерб. На месте работают оперативные службы», — написал Малков в Telegram-канале.

