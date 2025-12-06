В США пропал активист, выступавший против ИИ

Новый лидер Stop AI Мэттью Холл рассказал, что Киршнер вступал в конфликты с другими участниками, особенно во время подготовки к очередной акции. Он якобы требовал доступ к средствам движения и даже несколько раз ударил Холла, после чего извинился, но это не сняло опасений членов группы. Они обратились в полицию, тем более что Киршнер не явился на судебное заседание по делу о его февральском задержании, когда он блокировал вход в офис одной из компаний, занимающихся ИИ.