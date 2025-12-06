В США пропал активист, выступавший против ИИ

Американский активист Сэм Киршнер, известный своей борьбой против развития искусственного интеллекта, исчез около двух недель назад. Он был одним из создателей движения Stop AI Сан-Франциско, которое выступало за полный запрет на создание искусственного сверхинтеллекта.
По словам знакомых, активист ранее придерживался принципов ненасилия, однако в последнее время стал от них отходить, что привело к его исключению из организации.
Новый лидер Stop AI Мэттью Холл рассказал, что Киршнер вступал в конфликты с другими участниками, особенно во время подготовки к очередной акции. Он якобы требовал доступ к средствам движения и даже несколько раз ударил Холла, после чего извинился, но это не сняло опасений членов группы. Они обратились в полицию, тем более что Киршнер не явился на судебное заседание по делу о его февральском задержании, когда он блокировал вход в офис одной из компаний, занимающихся ИИ.
Когда активисты приехали к нему домой в Западном Окленде, они обнаружили незапертую квартиру без признаков присутствия хозяина. После повторного обращения в полицию они предупредили ряд компаний, связанных с разработкой искусственного интеллекта, что местонахождение Киршнера неизвестно и что он потенциально опасен.
Близкие активиста предполагают, что он мог уйти жить в палатке, поскольку забрал велосипед, но оставил остальные вещи, включая ноутбук и телефон.
Ранее в Екатеринбурге мужчина, не выходивший из дома в течение 10 лет, вышел на улицу и пропал. Известно, что у пенсионера при себе не было ни телефона, ни денег.