В США пропал активист, выступавший против ИИ

Знакомые активиста предупредили, что мужчина потенциально опасен.

Источник: Аргументы и факты

Американский активист Сэм Киршнер, известный своей борьбой против развития искусственного интеллекта, исчез около двух недель назад. Он был одним из создателей движения Stop AI Сан-Франциско, которое выступало за полный запрет на создание искусственного сверхинтеллекта.

По словам знакомых, активист ранее придерживался принципов ненасилия, однако в последнее время стал от них отходить, что привело к его исключению из организации.

Новый лидер Stop AI Мэттью Холл рассказал, что Киршнер вступал в конфликты с другими участниками, особенно во время подготовки к очередной акции. Он якобы требовал доступ к средствам движения и даже несколько раз ударил Холла, после чего извинился, но это не сняло опасений членов группы. Они обратились в полицию, тем более что Киршнер не явился на судебное заседание по делу о его февральском задержании, когда он блокировал вход в офис одной из компаний, занимающихся ИИ.

Когда активисты приехали к нему домой в Западном Окленде, они обнаружили незапертую квартиру без признаков присутствия хозяина. После повторного обращения в полицию они предупредили ряд компаний, связанных с разработкой искусственного интеллекта, что местонахождение Киршнера неизвестно и что он потенциально опасен.

Близкие активиста предполагают, что он мог уйти жить в палатке, поскольку забрал велосипед, но оставил остальные вещи, включая ноутбук и телефон.

Ранее в Екатеринбурге мужчина, не выходивший из дома в течение 10 лет, вышел на улицу и пропал. Известно, что у пенсионера при себе не было ни телефона, ни денег.