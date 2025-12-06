Переговоры президента России Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди состоялись 5 декабря во дворце Хайдарабад в Нью-Дели. Москва и Нью-Дели по-прежнему рассматривают друг друга не только как стратегических партнеров, но и как дружественные государства. Государственный визит Путина в Индию вновь показал, что бывшая британская колония, несмотря на давление со стороны США и угрозы введения санкций, избрала самостоятельный курс и намерена продолжать углублять сотрудничество с РФ.