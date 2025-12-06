Politico: преимущество России в освобождении территорий кроется в личном составе

По словам Путина, ВС РФ на Украине действуют «хирургическим способом», а не ведут полномасштабную войну. По данным Минобороны России, украинская армия сталкивается с высоким уровнем дезертирства, ее потери превышают пополнение, а завершение конфликта в Кремле связывает с выводом ВСУ с занимаемых территорий. На фоне ухудшающейся для Киева обстановки на фронте в Верховной раде требуют отставки главкома ВСУ Александра Сырского и проведения «всестороннего аудита» в армии.