Смертельное ДТП в Астане: врачи рассказали о состоянии пострадавших

«В противошоковой палате пациенты были осмотрены со всеми специалистами, реаниматологами, травматологами, хирургами и так далее. С группой врачей одного пациента с поверхностными травмами, стабильного, направили на амбулаторное лечение. Второго пациента мы положили в стационар, в отделение политравмы. На данный момент, состояние пациента стабильное средней степени тяжести», — рассказал заместитель директора по лечебно-профилактической работе городской больницы № 1 города Астаны Бауыржан Ешмуратов.