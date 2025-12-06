Смертельное ДТП в Астане: врачи рассказали о состоянии пострадавших

4 декабря стало известно, что в результате этого дорожно-транспортного происшествия погиб человек. Двоих пострадавших доставили в больницу, передает Astana TV.
Одному пациенту понадобилось лечение в стационаре, второй после обследования был отпущен домой.
«В противошоковой палате пациенты были осмотрены со всеми специалистами, реаниматологами, травматологами, хирургами и так далее. С группой врачей одного пациента с поверхностными травмами, стабильного, направили на амбулаторное лечение. Второго пациента мы положили в стационар, в отделение политравмы. На данный момент, состояние пациента стабильное средней степени тяжести», — рассказал заместитель директора по лечебно-профилактической работе городской больницы № 1 города Астаны Бауыржан Ешмуратов.
Ночью 5 декабря на шоссе Каркаралы, между селами Кабанбай батыра и Кызылжар Акмолинской области, произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и экскаватора. В результате столкновения водителя автобуса зажало в кабине, а несколько пассажиров получили различные травмы.