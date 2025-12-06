Обломки БПЛА упали в нескольких районах Рязани, пожар на крыше высотки потушили

Пожар, вызванный падением обломков, быстро потушили. Пострадавших нет. Серьёзных разрушений тоже не зафиксировали. Сейчас на месте оценивают материальный ущерб. Там работают оперативные службы.
«Напоминаю, что в регионе действует запрет на публикации в соцсетях фото и видео последствий террористических атак», — написал Малков в Telegram-канале.
Ранее Life.ru сообщал, что украинские БПЛА атаковали Рязань ночью 6 декабря. Один из дронов врезался в жилой многоквартирный дом. Это произошло ночью 6 октября. После удара на крыше здания начался пожар. Атаку выполнили с помощью БПЛА типа «Лютый».
