Прокуратура оспорит приговор по делу о взятках в электросетях Приморья

Прокуратура Первореченского района Владивостока намерена обжаловать в апелляционном порядке приговор по уголовному делу о взятках за подключение к электросетям, посчитав его чрезмерно мягким. Фигурант из МУПВ «ВПЭС», признанный виновным в получении взяток на сумму свыше 2,6 млн рублей, получил лишь штраф в 6,5 млн. рублей и запрет на профессиональную деятельность на 6 лет, вместо реального лишения свободы.