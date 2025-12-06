Прокуратура оспорит приговор по делу о взятках в электросетях Приморья

Прокуратура Первореченского района Владивостока намерена обжаловать в апелляционном порядке приговор по уголовному делу о взятках за подключение к электросетям, посчитав его чрезмерно мягким. Фигурант из МУПВ «ВПЭС», признанный виновным в получении взяток на сумму свыше 2,6 млн рублей, получил лишь штраф в 6,5 млн. рублей и запрет на профессиональную деятельность на 6 лет, вместо реального лишения свободы.
Суд установил, что с 2020 по апрель 2022 года мужчина в составе группы получал взятки от представителей строительных организаций за подключение объектов недвижимости во Владивостоке по заниженной стоимости. Государственный обвинитель просил назначить подсудимому штраф в 50-кратном размере взятки и реальный тюремный срок, однако суд смягчил наказание, что, по мнению прокуратуры, не обеспечит исправление осужденного.
Сотрудникам энергокомпании вменялось получение взяток на 8,5 млн рублей и превышение полномочий. Среди незаконно подключённых объектов — многоквартирные дома на ул. Адмирала Горшкова и 2-й Поселковой. Занижение цены одного договора достигло 13 млн рублей. Наложен арест на имущество фигурантов на 50 млн рублей.
Расследование в отношении взяткодателей продолжается. Преступления выявлены УФСБ по Приморскому краю.