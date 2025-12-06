Губернатор Малков: обломки БПЛА ВСУ упали в нескольких районах Рязани

Обломки беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в ночь на субботу упали в ряде районов города Рязани, проинформировал Павел Малков.
Губернатор Рязанской области уточнил, что возгорание уже ликвидировано. Он подчеркнул, что пострадавшие, а также серьёзные повреждения отсутствуют.
«Средствами ПВО над территорией Рязанской области сбиты БПЛА. Падение обломков произошло в нескольких районах Рязани. Возгорание оперативно ликвидировали. Пострадавших и серьёзных повреждений нет, оценивается материальный ущерб. На месте работают оперативные службы», — написал Малков в Telegram.
«В регионе действует запрет на публикации в соцсетях фото и видео последствий террористических атак. Если вы увидели обломок, пожалуйста, не приближайтесь и немедленно вызывайте оперативные службы по номеру 112», — напомнил губернатор.
ВСУ пытаются атаковать регионы Российской Федерации с помощью беспилотников.
Напомним, в ноябре на предприятиях в Рязанской области после атаки беспилотников ВСУ произошло несколько возгораний. Кроме того, 20 ноября обломки украинских БПЛА упали в ряде районов города Рязани.
Накануне вечером дроны украинских войск атаковали Белгородскую область. Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Украины повредил машину главы избиркома Белгородской области Игоря Лазарева. Председатель избирательной комиссии и водитель не пострадали.