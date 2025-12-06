Ричмонд
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор Малков: обломки БПЛА ВСУ упали в нескольких районах Рязани

Губернатор Рязанской области рассказал, что возгорание уже ликвидировано. В результате украинской атаки пострадавших и серьёзных повреждений нет.

Источник: Аргументы и факты

Обломки беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в ночь на субботу упали в ряде районов города Рязани, проинформировал Павел Малков.

Губернатор Рязанской области уточнил, что возгорание уже ликвидировано. Он подчеркнул, что пострадавшие, а также серьёзные повреждения отсутствуют.

«Средствами ПВО над территорией Рязанской области сбиты БПЛА. Падение обломков произошло в нескольких районах Рязани. Возгорание оперативно ликвидировали. Пострадавших и серьёзных повреждений нет, оценивается материальный ущерб. На месте работают оперативные службы», — написал Малков в Telegram.

«В регионе действует запрет на публикации в соцсетях фото и видео последствий террористических атак. Если вы увидели обломок, пожалуйста, не приближайтесь и немедленно вызывайте оперативные службы по номеру 112», — напомнил губернатор.

ВСУ пытаются атаковать регионы Российской Федерации с помощью беспилотников.

Напомним, в ноябре на предприятиях в Рязанской области после атаки беспилотников ВСУ произошло несколько возгораний. Кроме того, 20 ноября обломки украинских БПЛА упали в ряде районов города Рязани.

Накануне вечером дроны украинских войск атаковали Белгородскую область. Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Украины повредил машину главы избиркома Белгородской области Игоря Лазарева. Председатель избирательной комиссии и водитель не пострадали.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше