ВС РФ нанесли удары ракетами и дронами по промышленным объектам в пригороде Киева

Момент прилёта в Фастове. Видео © Telegram / Киев INFO.
В пабликах также сообщается о взрывах в Днепре и Чернигове. На всей территории Украины объявлена воздушная тревога.
Ранее Российская армия уничтожила украинские пункты запусков дальних беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в районах харьковского аэропорта и Великого Бурлука. На данный момент в Харьковской области продолжают действовать российские группировки войск «Запад» и «Север».
Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.