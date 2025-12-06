Ричмонд
«Взрывы в Киеве»: на всей территории Украины объявили тревогу с воздуха

Военкоры предупредили о массированной атаке в день Вооружённых сил Украины, взрывы уже прогремели в Киеве, Чернигове и Днепропетровске.

Источник: Аргументы и факты

В Киеве во время воздушной тревоги прогремели взрывы, информирует «24 канал».

«Взрывы в Киеве», — рассказали украинские журналисты.

Кроме того, взрывы произошли в Чернигове, Днепропетровске и части Запорожской области, которая находится под контролем Вооружённых сил Украины. О взрывах в Черниговской области и Днепропетровске сообщает украинский телеканал «Общественное».

«В Чернигове были слышны взрывы», — говорится в материале, другие подробности в настоящее время не приводятся.

О взрывах на территории Запорожской области рассказал назначенный киевским режимов глава Запорожской областной государственной администрации Иван Фёдоров в своём блоге в соцсетях.

В Киеве, Черниговской области и подконтрольных ВСУ районах Запорожской области, как и на всей территории Украины звучит воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Отметим, что сирены на Украине включены уже второй раз за ночь.

Российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.

Ранее сообщалось, что военкоры узнали о панике в украинских ресурсах из-за возможной массированной атаки в день Вооружённых сил Украины.

