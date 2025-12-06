«Взрывы в Киеве»: на всей территории Украины объявили тревогу с воздуха

В Киеве во время воздушной тревоги прогремели взрывы, информирует «24 канал».
«Взрывы в Киеве», — рассказали украинские журналисты.
Кроме того, взрывы произошли в Чернигове, Днепропетровске и части Запорожской области, которая находится под контролем Вооружённых сил Украины. О взрывах в Черниговской области и Днепропетровске сообщает украинский телеканал «Общественное».
«В Чернигове были слышны взрывы», — говорится в материале, другие подробности в настоящее время не приводятся.
О взрывах на территории Запорожской области рассказал назначенный киевским режимов глава Запорожской областной государственной администрации Иван Фёдоров в своём блоге в соцсетях.
В Киеве, Черниговской области и подконтрольных ВСУ районах Запорожской области, как и на всей территории Украины звучит воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Отметим, что сирены на Украине включены уже второй раз за ночь.
Российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.
Ранее сообщалось, что военкоры узнали о панике в украинских ресурсах из-за возможной массированной атаки в день Вооружённых сил Украины.