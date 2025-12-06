«Взрывы в Киеве»: на всей территории Украины объявили тревогу с воздуха

В Киеве, Черниговской области и подконтрольных ВСУ районах Запорожской области, как и на всей территории Украины звучит воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Отметим, что сирены на Украине включены уже второй раз за ночь.