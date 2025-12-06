В Польше мужчина петардами парализовал движение поездов

Житель Польши вызвал временный хаос на железной дороге в Познани, взорвав петарды на путях, что на несколько часов парализовало движение поездов между Познанью и Венгровцем. Об этом сообщил официальный представитель местной полиции Анджей Боровяк.
По словам Боровяка, 43-летний мужчина устроил взрывы в районе улицы Балтийской, чем активировал работу всех служб, отвечающих за безопасность на железнодорожном участке. Инцидент потребовал оперативного вмешательства полиции и других служб для обеспечения порядка и безопасности пассажиров.
Во время обыска в квартире подозреваемого правоохранители изъяли несколько сотен петард. Мужчина находится под стражей, а полицейские продолжают изучать его действия с точки зрения юридической ответственности, чтобы определить возможные последствия за произошедшее.
Ранее ФСБ предотвратила попытку подрыва железной дороги в Краснодаре. По подозрению в подготовке атаки силовики задержали украинского гражданина, который, как считают в ведомстве, действовал по заданию спецслужб Украины.