Сибиряки теряют надежду найти пропавшую семью Усольцевых

КРАСНОЯРСК, 6 декабря, ФедералПресс. Жители Сибири крайне низко оценивают шансы найти пропавшую в Красноярском крае семью туристов Усольцевых. Своим мнением они поделились в комментариях на дзен-канале «Сибирские ссылки».

Источник: РИА "Новости"

«Как выжить зимой, без тепла и еды? Давно уже нет их в живых, еще с 28 сентября. Последний след турбаза, там и искать надо», — настаивает Галина С.

Многие читатели считают, что какие-то содержательные новости по делу появятся не раньше весны.

«Да место-то, наверное, понятное. По весне, может, и найдут остатки. Тайга однако…» — предполагает Сергей Н.

Часть сибиряков заявляют, что ввиду бессмысленности поисков стоит переключить силы на другую работу.

«Кроме пропажи Усольцевых в России проблем нет?» — удивляется Людмила В.

Впрочем, есть и те, кто все еще надеется на чудо.

«Может, найдутся, перезимуют, как Робинзон, и найдутся живыми», — прокомментировал Илья П.

Ранее «ФедералПресс» подвел итоги двух месяцев поисков пропавшей семьи Усольцевых.