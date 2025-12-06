Сибиряки теряют надежду найти пропавшую семью Усольцевых

«Как выжить зимой, без тепла и еды? Давно уже нет их в живых, еще с 28 сентября. Последний след турбаза, там и искать надо», — настаивает Галина С.
Многие читатели считают, что какие-то содержательные новости по делу появятся не раньше весны.
«Да место-то, наверное, понятное. По весне, может, и найдут остатки. Тайга однако…» — предполагает Сергей Н.
Часть сибиряков заявляют, что ввиду бессмысленности поисков стоит переключить силы на другую работу.
«Кроме пропажи Усольцевых в России проблем нет?» — удивляется Людмила В.
Впрочем, есть и те, кто все еще надеется на чудо.
«Может, найдутся, перезимуют, как Робинзон, и найдутся живыми», — прокомментировал Илья П.
Ранее «ФедералПресс» подвел итоги двух месяцев поисков пропавшей семьи Усольцевых.