Бастрыкин запросил дело извращенца, пристававшего к девочке в Екатеринбурге

Инсайдер URA.RU сообщил, что злоумышленнику 13 лет. Инцидент произошел вечером 2 декабря и был заснят на камеру домофона. На видео — подросток подходит к девочке и просит потрогать ее за ягодицы. Затем он прикасается к ребенку, интересуется, куда она направляется, и вместе с ней заходит в подъезд.