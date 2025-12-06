МАГАТЭ: саркофаг Чернобыльской АЭС утратил функции обеспечения безопасности

В результате атаки в кровле защитного сооружения образовалось отверстие диаметром около шести метров. При этом несущие конструкции здания не были повреждены, а проведенные замеры подтвердили, что радиационный фон остается в пределах нормы. Киев попытался возложить ответственность за атаку на Россию, при этом не предоставив никаких доказательств. В Кремле же заявили, что любые утверждения о российских ударах по объектам атомной энергетики на Украине являются провокацией и фальсификацией.