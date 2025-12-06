Украинку в Краснодаре лишили российского паспорта за оскорбление бойцов СВО

В Краснодаре получившая российский паспорт украинка оскорбила военных спецоперации, за это ее лишили гражданства РФ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.
Уточняется, что получившая документы женщина сначала проживала в Смоленской области. Потом приехала в Краснодар, где публично дискредитировала бойцов СВО.
— Бдительные очевидцы сняли ее на видео и разместили в соцсетях. Нелегальный контент выявили сотрудники ЦПЭ краевого Главка полиции и регионального УФСБ РФ, — сообщили в Telegram-канале ведомства.
В отношении женщины составили административные протоколы по статьям «Мелкое хулиганство» и «Пропаганда или публичное демонстрирование нацистской атрибутики». Ее арестовали на 15 суток. Также женщине выписали штраф в размере 45,8 тысячи рублей.
Блогерше из Иркутской области, обматерившей участников СВО в День России, вынесли приговор. Она говорила, что «россиянам нечем гордиться», и обещала выпить вино за гибель российских военнослужащих. Во время задержания женщина пнула и покусала полицейских, а потом побывала в психдиспансере. «Вечерняя Москва» собрала детали этой скандальной истории.