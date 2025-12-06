Украинку в Краснодаре лишили российского паспорта за оскорбление бойцов СВО

Блогерше из Иркутской области, обматерившей участников СВО в День России, вынесли приговор. Она говорила, что «россиянам нечем гордиться», и обещала выпить вино за гибель российских военнослужащих. Во время задержания женщина пнула и покусала полицейских, а потом побывала в психдиспансере. «Вечерняя Москва» собрала детали этой скандальной истории.