МАГАТЭ: саркофаг на ЧАЭС утратил функции обеспечения безопасности

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что новый защитный саркофаг на территории Чернобыльской АЭС больше не выполняет в полной мере возложенные на него функции по обеспечению безопасности. Такое заключение было сделано по итогам проведённой инспекции.
В ведомстве отметили, что, несмотря на потерю ключевых защитных свойств, проверка не выявила необратимых повреждений несущих конструкций или системы мониторинга. Это означает, что фундаментальные элементы сооружения остаются работоспособными и могут быть восстановлены.
МАГАТЭ рекомендовало продолжить комплекс работ, направленных на укрепление саркофага и восстановление его защитных возможностей, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение состояния объекта.
Ранее сообщалось, что в разрушенном энергоблоке Чернобыльской АЭС был обнаружен чёрный гриб Cladosporium sphaerospermum, способный использовать радиацию для роста.