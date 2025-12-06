Ричмонд
МАГАТЭ: саркофаг на ЧАЭС утратил функции обеспечения безопасности

МАГАТЭ рекомендовало продолжить комплекс работ, направленных на укрепление саркофага.

Источник: Аргументы и факты

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что новый защитный саркофаг на территории Чернобыльской АЭС больше не выполняет в полной мере возложенные на него функции по обеспечению безопасности. Такое заключение было сделано по итогам проведённой инспекции.

В ведомстве отметили, что, несмотря на потерю ключевых защитных свойств, проверка не выявила необратимых повреждений несущих конструкций или системы мониторинга. Это означает, что фундаментальные элементы сооружения остаются работоспособными и могут быть восстановлены.

МАГАТЭ рекомендовало продолжить комплекс работ, направленных на укрепление саркофага и восстановление его защитных возможностей, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение состояния объекта.

Ранее сообщалось, что в разрушенном энергоблоке Чернобыльской АЭС был обнаружен чёрный гриб Cladosporium sphaerospermum, способный использовать радиацию для роста.

МАГАТЭ: организация на службе в интересах мирного атома
Развитие атомных технологий и появление ядерного оружия потребовало создания специальной организации для контроля за опасными технологиями. В результате при ООН сформировали МАГАТЭ — Международное агентство по атомной энергии. Собрали главную о нем информацию.
