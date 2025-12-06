МАГАТЭ: саркофаг на ЧАЭС утратил функции обеспечения безопасности

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что новый защитный саркофаг на территории Чернобыльской АЭС больше не выполняет в полной мере возложенные на него функции по обеспечению безопасности. Такое заключение было сделано по итогам проведённой инспекции.