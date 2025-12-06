Трех человек арестовали за неповиновение полиции у здания Госдумы

Никандрова* задержали во время пикета в защиту парка «Лосиный остров» около здания Госдумы. Вместе с ним правоохранители задержали Краснова и Клипикова, которые снимали происходящее. Об этом сообщил «Штаб кандидатов», с которым сотрудничает Клипиков, передает РБК.