Трех человек арестовали за неповиновение полиции у здания Госдумы

Тверской суд в Москве за неповиновение требованию полицейских у здания Государственной думы арестовал трех человек на 15 суток. Об этом в пятницу, 5 декабря, сообщили в инстанции.

— Постановлениями Тверского районного суда Никандров Марат Игоревич*, Краснов Василий Алексеевич, Клипиков Ратмир Евгеньевич признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.3 КоАП России. Суд назначил каждому административное наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток, — сказано в Telegram-канале судов Москвы.

Никандрова* задержали во время пикета в защиту парка «Лосиный остров» около здания Госдумы. Вместе с ним правоохранители задержали Краснова и Клипикова, которые снимали происходящее. Об этом сообщил «Штаб кандидатов», с которым сотрудничает Клипиков, передает РБК.

Никандрова* признали иностранным агентом в 2023 году. В Минюсте сообщали, что в реестр его внесли на основании подачи заявления о намерении действовать в качестве иноагента.

Экс-депутата Госдумы Бориса Надеждина оштрафовали за организацию пикета. Он должен заплатить 20 тысяч рублей. Об этом 24 октября сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы.

*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.*

