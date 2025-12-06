Bloomberg: переговоры США и Украины во Флориде не принесли серьезного прорыва

Госсекретарь США Марко Рубио, в свою очередь, подчеркивал, что Россия и Украина находятся на самой близкой за три года дистанции к мирному соглашению, однако этого прогресса пока недостаточно для достижения окончательного урегулирования конфликта. «Я думаю, мы добились некоторого прогресса. Мы стали ближе, но мы все еще не достигли цели. Мы все еще недостаточно близки, но это может измениться», — заявил он.