В СК проверят резонансный инцидент с пытками 17-летней девушки в Екатеринбурге

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное группой лиц). URA.RU писало ранее, что двое подростков из Первоуральска издевались над 17-летней жительницей того же города. На видеозаписи видно, как девушку раздевают догола, требуют извинений за пропажу наркотиков, ставят на колени, избивают, вырезают на ее теле надписи и отрезают волосы. Преступление совершено на территории Екатеринбурга.