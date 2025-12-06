Обвиненного в коррупции Ермака заметили в Киеве с Зеленским

Вакаров напомнил, что после обысков прошла уже неделя, однако Ермаку так и не предъявили обвинений. Также отсутствуют подтверждения того, что он находится в зоне боевых действий. При этом политолог не исключил, что один из ближайших соратников Зеленского может сейчас быть за пределами Украины. По его словам, Ермака якобы видели в Вене, откуда он может дистанционно руководить работой офиса президента.