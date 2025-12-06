Малков: Обломки сбитых беспилотников ВСУ упали в нескольких районах Рязани

Силы противовоздушной обороны сбили беспилотники ВСУ. Обломки БПЛА упали в нескольких районах Рязанской области. Об этом в субботу, 6 декабря, сообщил губернатор региона Павел Малков.
— Возгорание оперативно ликвидировали. Пострадавших и серьезных повреждений нет. В настоящее время оценивается материальный ущерб, — написал он в Telegram-канале.
На местах ЧП работают оперативные службы, добавил глава области.
Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что беспилотник ВСУ врезался в жилой многоэтажный дом в Рязани, на крыше здания виден пожар. Для атаки использовались БПЛА типа «Лютый». Было слышно около 14 взрывов над городом.
До этого передавали, что серия взрывов и сирена слышны в Рязани. По предварительным данным, силы противовоздушной обороны уничтожают воздушные цели над городом. Местные жители рассказали, что было слышно не менее пяти взрывов в центральной и западной части города. Громкие звуки начались около 23:45.
5 декабря украинские дроны ударили по одному из зданий высотного комплекса «Грозный-Сити». Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. По его словам, в результате атаки никто не пострадал, повреждения на здании в скором времени будут устранены.