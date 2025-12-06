Спецпредставитель Путина предрек «стирание Европы» из-за цензуры

Закон о цифровых услугах действует в Евросоюзе с августа 2023 года. Он обязывает крупные онлайн-платформы бороться с расизмом, оборотом наркотиков и контрафактной продукции, а также с распространением детской порнографии и дезинформации. Компании должны раскрывать принципы работы алгоритмов рекомендаций и предлагать пользователям альтернативные варианты настройки ленты. Под его требования уже попали 19 крупнейших интернет‑платформ. Среди них — Facebook и Instagram (запрещены в России, принадлежат Meta, признана экстремистской в РФ), AliExpress, Amazon Store, AppStore, Booking и другие крупные сервисы, передает Pravda.Ru.