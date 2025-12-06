В Японии арестовали актёра из сериала «Эмили в Париже»

По информации полиции города Томигусуку, 36-летний Харрис был арестован ещё 16 ноября после прибытия на Окинаву. Во время досмотра в аэропорту Наха таможенные инспекторы обнаружили в его багаже таблетки MDMA (экстази), что и стало основанием для задержания.