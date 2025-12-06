В Японии арестовали актёра из сериала «Эмили в Париже»

Актёра и сценариста Джереми О. Харриса, сыгравшего роль Грегори Эллиота Дюпре в сериале «Эмили в Париже», задержали в Японии по подозрению в нарушении местного законодательства. Как сообщает The New York Times, правоохранительные органы считают, что он пытался ввезти в страну запрещённые вещества.
По информации полиции города Томигусуку, 36-летний Харрис был арестован ещё 16 ноября после прибытия на Окинаву. Во время досмотра в аэропорту Наха таможенные инспекторы обнаружили в его багаже таблетки MDMA (экстази), что и стало основанием для задержания.
Журналисты подчёркивают, что японские законы о наркотиках отличаются особой строгостью. В случае признания вины Харрис может получить тюремный срок до семи лет.
Ранее сотрудники МВД августа задержали актрису Аглаю Тарасову в аэропорту «Домодедово» с вейпом, содержащим 0,38 грамма каннабисного масла. 3 сентября ей было предъявлено обвинение в контрабанде наркотических и психотропных веществ.