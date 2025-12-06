Ричмонд
Директор музея в Бразилии погиб во время тренировки, уронив штангу на грудь

В бразильском городе Олинда во время тренировки в спортзале погиб 55-летний директор музея Рональд Монтенегро. Мужчина уронил штангу себе на грудь. Персонал зала попытался оказать первую помощь, затем его доставили в больницу, но спасти не удалось. Полиция расследует обстоятельства инцидента.

Директор музея в Бразилии уронил штангу на грудь. Видео © faroldenoticias.com.br.

Музей «Дворец гигантских костей», где работал Монтенегро, выразил соболезнования, назвав его незаменимой фигурой в истории и создании учреждения. В музее хранятся гигантские куклы из папье-маше и ткани высотой до 4,5 метров и весом до 45 килограммов.

Ранее Life.ru сообщил о смерти американского актёра японского происхождения Кэри-Хироюки Тагавы. Он был гражданином России и ушёл из жизни на 76-м году. Тагава скончался 4 декабря у себя дома в Санта-Барбаре.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.