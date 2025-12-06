Директор музея в Бразилии погиб во время тренировки, уронив штангу на грудь

В бразильском городе Олинда во время тренировки в спортзале погиб 55-летний директор музея Рональд Монтенегро. Мужчина уронил штангу себе на грудь. Персонал зала попытался оказать первую помощь, затем его доставили в больницу, но спасти не удалось. Полиция расследует обстоятельства инцидента.