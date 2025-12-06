Оперативники Службы госбезопасности задержали коррупционеров в госструктурах: деньги за «помощь» и откаты за тендеры

В первом случае коррупционная схема была выявлена в Риштанском районном отделе Кадастрового агентства. Как выяснилось, главный инспектор пригрозил местному жителю штрафом в 84 миллиона сумов за незаконное присоединение земли и самовольное строительство.
После этого он предложил не выписывать штраф и оформить землю в собственность на законных основаниях — разумеется, не бесплатно, а за 400 долларов. Попытка заработать на «решении» проблемы обернулась для инспектора задержанием с поличным прямо у здания, где он работал.
Во втором случае незаконные требования были предъявлены руководителю частной строительной компании, выигравшей прозрачный тендер на проведение капитального ремонта административного здания государственного учреждения «Фергана сув қурилиш инвест» на сумму 850 миллионов сумов. Главный инженер учреждения и его сообщники потребовали от компании 5500 долларов за разрешение приступить к работам. Они также были задержаны во время получения этих денег.
В обоих случаях по фактам вымогательства и коррупции возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса. Ведутся следственные действия.