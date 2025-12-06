В Узбекистане произошло землетрясение: сила подземных толчков достигла пяти баллов

Vaib.uz (Узбекистан. 5 декабря). Сегодня ночью, примерно в 02:04, в Узбекистане было зафиксировано землетрясение. По информации Центра сейсмопрогностического мониторинга, эпицентр подземных толчков находился в Папском районе Наманганской области. Именно здесь сила землетрясения достигла 5 баллов. Расстояние от эпицентра до Ташкента составило около 135 километров.