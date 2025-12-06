Ричмонд
В Узбекистане произошло землетрясение: сила подземных толчков достигла пяти баллов

Vaib.uz (Узбекистан. 5 декабря). Сегодня ночью, примерно в 02:04, в Узбекистане было зафиксировано землетрясение. По информации Центра сейсмопрогностического мониторинга, эпицентр подземных толчков находился в Папском районе Наманганской области. Именно здесь сила землетрясения достигла 5 баллов. Расстояние от эпицентра до Ташкента составило около 135 километров.

Источник: Vaib.Uz

Сейсмические волны распространились на значительную территорию. Вот какова была сила толчков в различных регионах:

Наманганская область: 3 балла, 77 км от эпицентра.

Ферганская область: 2−3 балла, 104 км.

Андижанская область: 2 балла, 129 км.

Ташкент: 2 балла, 135 км.

Сырдарьинская область: 2 балла, 173 км.

Наибольшая интенсивность подземных толчков была зарегистрирована в Папском районе, где жители наиболее сильно ощутили сейсмическую активность. В остальных регионах толчки были менее заметны.

На данный момент сообщений о пострадавших и разрушениях нет.