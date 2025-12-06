В Узбекистане произошло землетрясение: сила подземных толчков достигла пяти баллов

Сейсмические волны распространились на значительную территорию. Вот какова была сила толчков в различных регионах:
Наманганская область: 3 балла, 77 км от эпицентра.
Ферганская область: 2−3 балла, 104 км.
Андижанская область: 2 балла, 129 км.
Ташкент: 2 балла, 135 км.
Сырдарьинская область: 2 балла, 173 км.
Наибольшая интенсивность подземных толчков была зарегистрирована в Папском районе, где жители наиболее сильно ощутили сейсмическую активность. В остальных регионах толчки были менее заметны.
На данный момент сообщений о пострадавших и разрушениях нет.