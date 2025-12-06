В посёлке Красноярского края под угрозой подтопления находятся 19 домов

В посёлке Интикуль Балахтинско-Новосёловского муниципального округа отмечается массовый выход грунтовых вод на поверхность земли. Прокуратура организовала проверку.
Предварительно известно, что на данный момент подтоплено четыре приусадебных участка. Под угрозой подтопления находятся 19 домовладений.
Прокуратура Красноярского края сообщает, что на территории введён режим «Повышенная готовность».
Для выяснения причин подтопления проводится гидрогеологическое исследование. Будет решаться вопрос о защите домов или о переселении людей.
По вопросам предоставления информации о мерах соцподдержки и возмещения причинённого ущерба можно звонить по тел.