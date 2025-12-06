За ночь над регионами РФ сбили 116 украинских БПЛА

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 116 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 29 — над территорией Рязанской области, 27 — над территорией Воронежской области, 23 — над территорией Брянской области, 21 — над территорией Белгородской области, 6 — над территорией Тверской области, 3 — над территорией Курской области, 3 — над территорией Липецкой области, 2 — над территорией Тамбовской области, 1 — над территорией Тульской области и 1 — над территорией Орловской области», — сказали там.
