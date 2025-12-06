Ричмонд
Силы ПВО сбили за ночь 116 украинских беспилотников над регионами РФ

Силы противовоздушной обороны ликвидировали за ночь 116 украинских дронов над регионами России. Об этом в субботу, 6 декабря, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

По данным оборонного ведомства, 29 дронов сбили над территорией Рязанской области, 27 — над Воронежской областью и 23 — над Брянской областью.

Также 21 БПЛА уничтожили над Белгородской областью, шесть — над Тверской, три — над Курской и Липецкой областями.

Два дрона ликвидировали над регионом Тамбова и по одному — над Тульской и Орловской областями.

— В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 116 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — передает Telegram-канал МО РФ.

Днем ранее украинские дроны ударили по одному из зданий высотного комплекса «Грозный-Сити». Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. По его словам, в результате атаки никто не пострадал, повреждения на здании в скором времени будут устранены.

