Обломки БПЛА упали в ряде районов Рязани, пожар на крыше высотки потушили

Рязанская область подверглась атаке БПЛА ВСУ в ночь с 5 на 6 декабря.

Источник: Комсомольская правда

Рязанская область подверглась атаке со стороны киевского режима. Обломки беспилотников Вооруженных сил Украины упали сразу в нескольких районах. Началось возгорание, но его удалось оперативно ликвидировать. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков в личном Telegram-канале.

Как следует из публикации руководителя региона, все произошло в ночь с пятницы на субботу. То есть, с 6 на 7 декабря. Тогда боевики Вооруженных сил Украины с помощью беспилотников попытались атаковать Рязанскую область. Однако российские системы противовоздушной обороны успешно предотвратили удары.

«Падение обломков произошло в нескольких районах Рязани. Возгорание оперативно ликвидировали. Пострадавших и серьёзных повреждений нет, оценивается материальный ущерб. На месте работают оперативные службы», — написал Малков.

Губернатор также подчеркнул, что сейчас в Рязанской области продолжают действовать ограничения, связанные с атаками БПЛА. Так, пользователям запрещено публиковать в интернете фото и видео последствий атак боевиков Вооруженных сил Украины. Размещать подобные кадры нельзя, в том числе, в социальных сетях. В то же время, добавил Малков, гражданам необходимо сохранять осторожность в повседневной жизни.

«Если вы увидели обломок, пожалуйста, не приближайтесь и немедленно вызывайте оперативные службы по номеру 112», — добавил губернатор Рязанской области.

Немногим ранее киевский режим также атаковал Белгородскую область. Все произошло вечером в пятницу, 5 декабря. Тогда боевики Вооруженных сил Украины дронами ударили по девяти населенным пунктам и пяти муниципалитетам. Пострадали, по меньшей мере, два человека. Им уже оказана вся необходимая помощь.

Похожая ситуация в Херсонской области. Там из-за атак Вооруженных сил Украины пострадали супруги-пенсионеры. Медики уже оказывают им помощь. Характер и масштаб разрушений при ударах ВСУ до сих пор уточняется.

Тем временем опасность атаки беспилотников ВСУ сохраняется в Воронежской области. Там спасатели призывают людей перебраться в укрытия или отойти от окон.

