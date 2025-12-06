Карма поймала быстро: ночной гонщик в Ташкенте устроил опасный заезд и тут же попал в аварию

На видео хорошо видно, как автомобиль на большой скорости выезжает на встречную полосу, мигая фарами всем, кто едет навстречу, буквально выгоняя машины с дороги. Судя по всему, водитель за рулем почувствовал себя героем какого-то голливудского фильма, но, видимо, не учёл, что Ташкент — это не съёмочная площадка, и тут могут быть другие участники движения.
В какой-то момент перед ним оказался автомобиль, водитель которого пытался выполнить разворот. Очевидно, что он даже представить себе не мог, что с противоположной стороны, где не должно быть движения, на него летит автомобиль. Итог — сильный удар, машины в хлам.
Пользователи соцсетей, комментируя видео, выражают надежду, что водитель-нарушитель будет найден и серьёзно наказан. Многие требуют лишить его прав как минимум на два года.
Подобные поступки являются откровенным пренебрежением безопасностью других водителей и пешеходов. Если нарушителю наплевать на свою жизнь — это его проблема, но за то, что он подвергает опасности окружающих, должно быть максимально строгое наказание.
И вообще, давно пора вводить ещё более жёсткие меры: помимо крупного штрафа и лишения прав, в таких случаях стоит всерьёз задуматься и о конфискации автомобиля. Ташкент — это не гоночный трек, и место безумным гонкам здесь только одно — на штрафстоянке.