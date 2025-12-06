Карма поймала быстро: ночной гонщик в Ташкенте устроил опасный заезд и тут же попал в аварию

На видео хорошо видно, как автомобиль на большой скорости выезжает на встречную полосу, мигая фарами всем, кто едет навстречу, буквально выгоняя машины с дороги. Судя по всему, водитель за рулем почувствовал себя героем какого-то голливудского фильма, но, видимо, не учёл, что Ташкент — это не съёмочная площадка, и тут могут быть другие участники движения.