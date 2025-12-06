Ричмонд
ПВО за ночь сбила 116 украинских дронов над Россией

Российские расчёты ПВО провели самую масштабную за последнее время ночь перехватов — 116 украинских беспилотников были уничтожены в разных регионах страны. Об этом сообщило МО РФ.

Источник: Life.ru

Наибольшее количество дронов сбито над Рязанской (29), Воронежской (27) и Брянской (23) областями. Также цели были перехвачены над Белгородской (21), Тверской (6), Курской (3), Липецкой (3), Тамбовской (2), Тульской (1) и Орловской (1) областями.

А в ночь на 5 декабря силы противовоздушной обороны уничтожили 41 украинский беспилотник. Наибольшее количество сбитых беспилотников насчитали над Самарской областью и Крымом — по девять.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.