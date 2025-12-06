Обнародован перечень изъятого у экс-замглавы Минобороны Иванова имущества

Отдельным пунктом проходят коллекции раритетных машин. Указывается, что изъято более 20 автомобилей, в том числе Jaguar 1986 года, британский Triumph 1948 года, а также немецкий Opel Admiral 1939 года и американский Packard 1942 года. В списке фигурирует и лимузин ЗиС-110 1949 года — модель, на которой в середине прошлого века перевозили высшее руководство СССР.