В Чусовом предпринимательницу обязали стереть граффити с фасада торговой точки

В Чусовом судебные приставы заставили владелицу торгового павильона удалить граффити после длительного игнорирования требований администрации.
Нецензурные надписи на фасаде обнаружили сотрудники администрации во время проверки, проведенной по обращению местного жителя. Поскольку внешний вид объекта нарушал правила благоустройства, предпринимательнице выдали предписание устранить нарушения. Однако она не выполнила требования и дважды была оштрафована.
Когда меры воздействия не дали результата, администрация обратилась в суд. После удовлетворения иска исполнительный документ был передан судебным приставам по Чусовому и Горнозаводскому району.
Женщину предупредили: если она не устранит нарушение в установленный срок, ей ежедневно будет начисляться неустойка — 1 тысяча рублей за день просрочки. Суд дал месяц на выполнение решения, однако предпринимательница растянула работу более чем на три месяца.
В итоге приставы рассчитали неустойку — 95 тысяч рублей. Хотя граффити и были удалены, задолженность остается, и в случае отказа её погашать могут быть применены меры принудительного взыскания.